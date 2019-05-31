Официальный Сеул не подтвердил сообщение о казни дипломатов в КНДР

Министерство объединения Республики Корея не может подтвердить сообщение о казни в КНДР нескольких высокопоставленных дипломатов, в том числе спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хек Чхоля.

"В настоящее время мы не располагаем такой информацией, а в северокорейских официальных СМИ также ничего не сообщалось о расстреле Ким Хек Чхоля", - отметила в беседе с корреспондентом агентства ТАСС сотрудник южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ранее южнокорейская газета Chosun Ilbo объявила, что после провала американо-северокорейских переговоров в Ханое власти КНДР казнили спецпердставителя и нескольких высокопоставленных дипломатов. Также, по утверждению издания, глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль отправлен "на перевоспитание" в провинцию Чагандо.

Газета, со ссылкой на неназванные источники, сообщила, что расправа над дипломатами, обвиненными в шпионаже в пользу США, состоялась в марте на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.

Отметим, что в Южной Корее неоднократно распространялись сведения о казнях высокопоставленных чиновников в КНДР. Но позже информация была опровергнута.