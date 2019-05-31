Премьер Беларуси обсудил с главой Туркменистана экономическое сотрудничество

Наращивание взаимного товарооборота между Минском и Ашхабадом стали доминантой встречи белорусского премьер-министра Сергея Румаса с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которая состоялась накануне в столице этой среднеазиатской республики.

В ходе беседы президент пригласил белорусскую сторону на I Каспийский экономический форум, который пройдет в августе текущего года в Туркменистане. "Белорусская делегация будет представлена на этих масштабных мероприятиях", - подтвердил Сергей Румас.

Кроме того, премьер-министр, который прибыл в Ашхабад для участия 31 мая в заседании Совета глав правительств СНГ, рассказал, что на встрече с Бердымухамедовым был констатирован прогресс в сотрудничестве двух стран, подчеркивалось, в частности, что оно развивается динамично, хотя его потенциал еще далеко не исчерпан.

"Мы могли бы активнее работать над реализацией совместных проектов, активнее торговать, активнее поставлять белорусскую технику, о которой существуют хорошие отзывы в Туркменистане", - изложил позицию официального Минска Румас.

Кстати, товарооборот между обоими государствами, уточняет пресс-служба правительства РБ, составил в истекшем году $32,2 млн, из которых $27,5 млн - экспорт белорусских товаров и услуг. А за январь-март 2019 года они достиг уже $7,3 млн, что свидетельствует о его росте на 12 процентов к соответствующему периоду 2018-го года.

