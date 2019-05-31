Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения в июле 2014 года под Донецком малазийского Boeing, политизированным, сообщает газета Malay Mail.

По словам главы малазийского правительства, доказательств, что в трагедии виновата Россия, нет. "Мы знаем, что ракета, сбившая лайнер, была российского типа, но она могла быть сделана на Украине", - отметил он.

Премьер посетовал, что Малайзию не допускают к изучению черных ящиков. "Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим в этом очень много политики", - указал Мохамад.

Ранее лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде выразил сомнение в независимости оценок Объединенной следственной группы причин крушения рейса MH17. "Украина тоже может стоять за этой атакой", - высказал предположение он. По мнению Боде, решение о виновности кого-либо следует выносить судьям, а не политикам, большинство из которых голословно обвиняет Россию.

Напомним, что малазийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Украинские власти тогда обвинили в катастрофе ополченцев. Те, в свою очередь, заявили, что у них нет средств, способных сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа не смогла предоставить веские доказательства того, что именно Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Власти Нидерландов и Австралии, по сути, возложили на Россию ответственность за крушение самолета. При этом российская сторона отвергает все обвинения в свой адрес.