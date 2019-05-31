Новости

Полковник по прозвищу Тушила: правила жизни Евгения Чернышева (видео) 13:30
В Башкирии осудили москвичку, заказавшую убийство бизнесмена 13:20
В Осетии обнаружили немецкий реактивный снаряд "Ванюша" 13:17
Хромой "Кентавр": новые украинские катера оказались тихоходными 13:02
Цена нефти Brent упала ниже 64 долларов 12:49
Все 109 зон отдыха в Москве готовы к летнему сезону 12:45
Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию 12:30
В АТОР оценили эффект от возможной отмены виз между РФ и Японией 12:25
В Ростове ушел из жизни ученый с мировым именем Виктор Домбровский 12:22
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в соцсфере в Москве 12:14
Во Владимирской области возбудили дела о подготовке терактов 12:10
Крымский медиацентр объяснил новый статус Ялтинской киностудии 12:10
Минздрав посоветовал россиянам не забывать про страховку, выезжая за рубеж 12:03
В Кировской области школьницу убило током на улице 12:00
Премьер Малайзии назвал следствие по крушению рейса MH17 политизированным 11:58
Ученые выяснили, почему вымерли мегабобры размером с медведя 11:55
Американский самолет "судного дня" показали изнутри 11:42
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента 11:40
Премьер Беларуси обсудил с главой Туркменистана экономическое сотрудничество 11:40
Костромскому школьнику оторвало палец на детской площадке 11:30
Сериал "Чернобыль" напомнил Стивену Кингу о Дональде Трампе 11:26
Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов 11:21
ФАС нашла нарушение закона в рекламе тарифа МТС 11:20
Антонио Конте возглавил футбольный клуб "Интер" 11:18
Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе "Дон" под Воронежем 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 11:58
Рубрика: В мире

Премьер Малайзии назвал следствие по крушению рейса MH17 политизированным

Текст: Денис Кабанов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения в июле 2014 года под Донецком малазийского Boeing, политизированным, сообщает газета Malay Mail.

По словам главы малазийского правительства, доказательств, что в трагедии виновата Россия, нет. "Мы знаем, что ракета, сбившая лайнер, была российского типа, но она могла быть сделана на Украине", - отметил он.

Фото: Maxim Zmeyev/ Reuters
Генпрокуратура РФ ответила международным следователям по крушению MH17

Премьер посетовал, что Малайзию не допускают к изучению черных ящиков. "Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим в этом очень много политики", - указал Мохамад.

Ранее лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде выразил сомнение в независимости оценок Объединенной следственной группы причин крушения рейса MH17. "Украина тоже может стоять за этой атакой", - высказал предположение он. По мнению Боде, решение о виновности кого-либо следует выносить судьям, а не политикам, большинство из которых голословно обвиняет Россию.

Напомним, что малазийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Украинские власти тогда обвинили в катастрофе ополченцев. Те, в свою очередь, заявили, что у них нет средств, способных сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа не смогла предоставить веские доказательства того, что именно Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Власти Нидерландов и Австралии, по сути, возложили на Россию ответственность за крушение самолета. При этом российская сторона отвергает все обвинения в свой адрес.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Крушение Boeing под Донецком
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Трудовом кодексе появятся новые льготники
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжится в плановом режиме
Премьер Малайзии назвал следствие по крушению рейса MH17 политизированным
Спецдокладчик ООН: Ассанжа подвергают психологическим пыткам