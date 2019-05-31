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31.05.2019 15:15
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Идлибе

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Идлибе.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"В частности, выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками боевиков-террористов", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что накануне президенты России и Турции провели телефонный разговор, одной из тем обсуждения стала именно ситуация в Идлибе.

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Владимир Путин рассказал о двусторонних контактах на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане. Участники обменялись мнениями по теме технологий искусственного интеллекта (вчера президент провел совещание на эту тему).

Также речь шла о вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности Ситуация в Сирии
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