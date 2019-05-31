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31.05.2019 12:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин утвердил новые имена аэропортов

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичный аэропорт Внуково будет носить имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово - ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево - поэта Александра Пушкина.

Ряд воздушных гаваней названы в честь великих правителей. Аэропорт Воронежа (Чертовицкое) получил имя Петра I, Калининграда (Храброво) - императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) - Екатерины II, Мурманска - Николая II, аэропорт Псков (Кресты) - княгини Ольги.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Много имен - в честь известных ученых. Так, аэропорт Калуги (Грабцево) будет носить имя Константина Циолковского, аэропорт Самары (Курумоч) - Сергея Королева, аэропорт Тюмени (Рощино) - Дмитрия Менделеева, аэропорт Челябинска (Баландино) - Игоря Курчатова, Петропавловска-Камчатска (Елизово) - исследователя Витуса Беринга.

Ряд "воздушных гаваней" получили имена в честь деятелей культуры и искусства. Аэропорт Красноярска назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, Магадана (Сокол) - певца и актера Владимира Высоцкого, Минвод - поэта Михаила Лермонтова, Пензы - критика Виссариона Белинского, Симферополя - художника Ивана Айвазовского, Южно-Сахалинска (Хомутово) - писателя Антона Чехова.

Аэропорт Ставрополя (Шпаковское) получил название в честь полководца Александра Суворова, Нижнего Новгорода (Стригино) - летчика Валерия Чкалова, Новосибирска (Толмачево) - летчика-аса Александра Покрышкина.

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