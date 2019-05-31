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31.05.2019 18:32
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Бесединскую развязку достроят раньше срока

Текст: Сергей Жуков
Фото: Аркадий Колыбалов
Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе может завершиться уже в этом году. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев стройку на юго-востоке города.

По его словам, на кольцевой автодороге осталось еще несколько "бутылочных горлышек", мешающих полноценному движению. По этой причине в ближайшие годы реконструируют семь развязок, подчеркнул Собянин. Бесединская - едва ли не самая сложная из них.

"Это не лучшее место для автомобилистов, поскольку там постоянные пробки. По просьбе жителей мы решили реконструировать эту развязку, - пояснил мэр. - Пропускная способность участка увеличится в три раза - до восьми тысяч машин в час в каждом направлении. А движение по МКАД в этом районе улучшится на 14 процентов".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: Развязка МКАД с улицей Генерала Дорохова откроется в этом году

Новая развязка должна облегчить жизнь жителям столичных районов Марьино, Зябликово, Братеево, а также подмосковного села Беседы. В них проживают около 500 тысяч человек.

Развязка поможет автомобилистам съехать на внутреннюю сторону МКАД и с магистрали в город. Плюс она позволит выехать из Москвы в Подмосковье, объяснил заместитель главы департамента строительства Петр Аксёнов. "Сюда через Шоссейную и Донецкую улицу придет Южная рокада, - добавил он. - На Кантемировской улице будут сходиться Юго-Восточная хорда и рокада". Строится здесь и пешеходный переход. Он соединит село Беседы с автовокзалом "Южные ворота".

В целом строительные работы на развязке завершены наполовину. Поэтому не исключено, что реконструкция закончится раньше положенного срока. Такой возможности мэр не исключает. "Любая стройка - это дополнительные ограничения и проблемы, поэтому чем раньше развязка будет построена, тем лучше, - сказал Собянин. - По договору она должна быть закончена в октябре 2020 года. Постараемся сдать раньше - в ноябре 2019-го".

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