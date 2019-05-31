Некрасовская линия после ввода разгрузит "фиолетовую" ветку метро

С открытием первого участка новой Некрасовской линии метро, запланированного на начало июня, в часы пик может вырасти нагрузка на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Тем не менее, после запуска всей новой Некрасовской ветки "фиолетовая" должна разгрузиться. Об этом на брифинге сообщил замначальника столичного метрополитена Роман Латыпов.

Напомним, сейчас уже для разгрузки Таганско-Краснопресненской линии использованы все консервативные способы увеличения пропускной способности - поезда ходят с минимальными интервалами, здесь используются составы “Москва” с максимальной вместимостью, кроме того, пассажиры ориентированы на использование Казанской железной дороги - несколько лет назад в Москве были введены тарифы, благодаря чему стоимость проезда до “Выхино” и Казанского вокзала одинаковая. Тем не менее, линия по-прежнему загружена. По словам Романа Латыпова, после полного запуска Некрасовской линии метро, нагрузка на "фиолетовую" уменьшится на четверть, благодаря пересадкам на БКЛ и МЦК. Сейчас пассажиропоток составляет примерно 1,2 млн человек в сутки, после полного открытия Некрасовской линии - он должен уменьшиться ориентировочно до 900 тысяч.

Сейчас готовятся к открытию четыре станции Некрасовской линии - "Косино", "Лухмановская", "Улица Дмитриевская", "Некрасовская". После их открытия можно будет пересесть на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, из-за чего нагрузка на ветку может вырасти в часы пик - это временное явление до открытия остального участка новой ветки.

После запуска первого участка новой линии там будут ходить поезда "Москва" последней модификации, интервал сначала составит 6 минут, затем по мере открытия новых станция и роста пассажиропотока он будет сокращаться.

Также, как отметил Роман Латыпов, как только участок новой линии заработает, пассажирам придут push-уведомления через приложение "Метро Москвы", а в подземке обновят схемы линий в вагонах и на станциях.