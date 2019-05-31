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31.05.2019 13:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Некрасовская линия после ввода разгрузит "фиолетовую" ветку метро

Текст: Светлана Батова

С открытием первого участка новой Некрасовской линии метро, запланированного на начало июня, в часы пик может вырасти нагрузка на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Тем не менее, после запуска всей новой Некрасовской ветки "фиолетовая" должна разгрузиться. Об этом на брифинге сообщил замначальника столичного метрополитена Роман Латыпов.

Фото: Пресс-служба метрополитена
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Напомним, сейчас уже для разгрузки Таганско-Краснопресненской линии использованы все консервативные способы увеличения пропускной способности - поезда ходят с минимальными интервалами, здесь используются составы “Москва” с максимальной вместимостью, кроме того, пассажиры ориентированы на использование Казанской железной дороги - несколько лет назад в Москве были введены тарифы, благодаря чему стоимость проезда до “Выхино” и Казанского вокзала одинаковая. Тем не менее, линия по-прежнему загружена. По словам Романа Латыпова, после полного запуска Некрасовской линии метро, нагрузка на "фиолетовую" уменьшится на четверть, благодаря пересадкам на БКЛ и МЦК. Сейчас пассажиропоток составляет примерно 1,2 млн человек в сутки, после полного открытия Некрасовской линии - он должен уменьшиться ориентировочно до 900 тысяч.

Сейчас готовятся к открытию четыре станции Некрасовской линии - "Косино", "Лухмановская", "Улица Дмитриевская", "Некрасовская". После их открытия можно будет пересесть на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, из-за чего нагрузка на ветку может вырасти в часы пик - это временное явление до открытия остального участка новой ветки.

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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После запуска первого участка новой линии там будут ходить поезда "Москва" последней модификации, интервал сначала составит 6 минут, затем по мере открытия новых станция и роста пассажиропотока он будет сокращаться.

Также, как отметил Роман Латыпов, как только участок новой линии заработает, пассажирам придут push-уведомления через приложение "Метро Москвы", а в подземке обновят схемы линий в вагонах и на станциях.

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