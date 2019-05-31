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31.05.2019 16:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин назвал самые аварийные участки МКАД

Текст: Ангелина Зеленькова
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге написал, что в этом году шесть самых аварийных участков МКАД сделают более безопасными: 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км. Именно на этих участках чаще всего водители нарушают ПДД.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Чтобы исправить ситуацию, в этом году в планах столичных властей обустроить рубежи самоконтроля дистанции, нанести шумовые полосы и горизонтальную разметку, установить дополнительные комплексы фото- и видеофиксации, усилить информирование водителей.

Собянин рассказал о создании в Москве системы распознавания лиц

Ежедневно на МКАД выезжают около 1,36 млн машин, отметил Сергей Собянин. Чтобы улучшить трафик на этой трассе, было принято решение ограничить движение грузовых машин. Так, с 06:00 до 22:00 движение грузовиков массой более 12 тонн по МКАД запрещено, исключение - транспорт со специальным пропуском. В результате днем число грузовиков, проезжающих по МКАД, снизилось на 30%.

Еще в 2016 году было модернизировано наружное освещение на 22 участках МКАД. В 2019 году планируется продолжить реализацию II этапа программы.

По словам мэра города, еще предстоит построить четыре новые хорды внутри города и Центральную кольцевую автодорогу. Сейчас также строятся или проектируются семь развязок МКАД с городскими магистралями: улицей Генерала Дорохова, Волоколамским шоссе, Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, Бесединским шоссе, улицей Верхние Поля и Липецкой улицей.

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