Собянин назвал самые аварийные участки МКАД

Чтобы исправить ситуацию, в этом году в планах столичных властей обустроить рубежи самоконтроля дистанции, нанести шумовые полосы и горизонтальную разметку, установить дополнительные комплексы фото- и видеофиксации, усилить информирование водителей.

Ежедневно на МКАД выезжают около 1,36 млн машин, отметил Сергей Собянин. Чтобы улучшить трафик на этой трассе, было принято решение ограничить движение грузовых машин. Так, с 06:00 до 22:00 движение грузовиков массой более 12 тонн по МКАД запрещено, исключение - транспорт со специальным пропуском. В результате днем число грузовиков, проезжающих по МКАД, снизилось на 30%.

Еще в 2016 году было модернизировано наружное освещение на 22 участках МКАД. В 2019 году планируется продолжить реализацию II этапа программы.

По словам мэра города, еще предстоит построить четыре новые хорды внутри города и Центральную кольцевую автодорогу. Сейчас также строятся или проектируются семь развязок МКАД с городскими магистралями: улицей Генерала Дорохова, Волоколамским шоссе, Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, Бесединским шоссе, улицей Верхние Поля и Липецкой улицей.