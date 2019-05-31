Суд арестовал имущество экс-владельцев и руководителей Промсвязьбанка

Имущество прежних владельцев Промсвязьбанка, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров этой финансовой организации арестовано арбитражным судом города Москвы по иску ПСБ. Согласно определению суда, речь идет о сумме в пределах 282,2 млрд рублей.

Среди прочего, арест наложен на самолеты бретьев Bombardier Challenger 650, их 33-процентные доли в ООО "ПСБ-Менеджмент" и банковские счета. У Алексея Ананьева также арестованы доли в других компаниях, в том числе 100% - в ООО "ТС-Холдинг".

Всего в списке арестованного имущества свыше 50 объектов недвижимости, включая жилые дома и земельные участки, два вышеназванных самолета, восемь легковых автомобилей Mercedes и один Jaguar, здание и экспозиция музея Института русского реалистического искусства. Кроме того, арест наложен и на имущество родных ответчиков, передает ТАСС.

Напомним, как утверждают в банке, его прежние владельцы и руководители "в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя". Средства якобы выводились в том числе и за границу.

Промсвязьбанк, ранее один из крупнейших частных банков России, начал санироваться в декабре 2017 года. Дмитрий и Алексей Ананьевы объясняли финансовые трудности, которые привели к вводу в банк временной администрации, некорректными действиями конкурентов, информационными атаками и общей ситуацией на рынке.