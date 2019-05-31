В Якутии обнаружены все фрагменты обтекателя "Союза-2.1а"

В Якутии на территории Алданского района члены поисковой миссии обнаружили все фрагменты головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в республиканском Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"На территории Алданского района обнаружены все пять фрагментов головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а". В Вилюйском районе обнаружено 16 фрагментов центрального блока ракеты-носителя", - рассказал собеседник агентства.

Информация об этом также появилась на странице министра Сахамина Афанасьева в Facebook. Там же опубликовано несколько снимков с места проведения поисковых работ.

Кстати, их проводят сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН и Министерства экологии и службы спасения Якутии, а также администрации Вилюйского района. В поисках задействованы вертолеты.

К слову, найденные фрагменты уже подготовлены для отправки на космодром Восточный. Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с разгонным блоком "Фрегат" и двумя спутниками "Канопус-В". Это был четвертый в истории космодрома Восточный запуск.