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31.05.2019 13:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии обнаружены все фрагменты обтекателя "Союза-2.1а"

Текст: Денис Передельский

В Якутии на территории Алданского района члены поисковой миссии обнаружили все фрагменты головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в республиканском Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"На территории Алданского района обнаружены все пять фрагментов головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а". В Вилюйском районе обнаружено 16 фрагментов центрального блока ракеты-носителя", - рассказал собеседник агентства.

Информация об этом также появилась на странице министра Сахамина Афанасьева в Facebook. Там же опубликовано несколько снимков с места проведения поисковых работ.

Кстати, их проводят сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН и Министерства экологии и службы спасения Якутии, а также администрации Вилюйского района. В поисках задействованы вертолеты.

К слову, найденные фрагменты уже подготовлены для отправки на космодром Восточный. Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с разгонным блоком "Фрегат" и двумя спутниками "Канопус-В". Это был  четвертый в истории космодрома Восточный запуск.

Общество Экология Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Запуски "Союзов"
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