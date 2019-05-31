Омская ЛПДС АО "Транснефть - Западная Сибирь" - призер городского смотра-конкурса

Омская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Омского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Западная Сибирь" заняла второе место в рамках смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние округов и организаций, расположенных на территории г. Омска.

Цели конкурса - повышение эффективности деятельности городских организаций по обеспечению пожарной безопасности на территории г. Омска, а также привлечение предприятий к решению актуальных вопросов в данной сфере.

Конкурсная комиссия оценивала участников по ряду критериев. Эксперты анализировали наличие у предприятия и выполнение им в установленные сроки планов противопожарных мероприятий, оценивали разработку нормативных документов по эвакуационным мероприятиям, проверяли регулярность обучения работников мерам пожарной безопасности, а также содержание в исправности средств пожаротушения и индивидуальной защиты. Особое внимание уделялось проверке функционирования подразделений пожарной охраны и добровольной пожарной дружины. В числе важных критериев - проведение работы по снижению пожарной опасности технологических процессов производства.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

"Победа Омской ЛПДС АО "Транснефть - Западная Сибирь" в соревновании подтвердила, что деятельность предприятия в области пожарной безопасности полностью соответствует требованиям конкурса и российского законодательства", - отметил начальник Омского РНУ Владимир Шувалов.

Персонал Омской ЛПДС регулярно участвует в совместных учениях с территориальными подразделениями ГУ МЧС России. 16 мая 2019 года на ЛПДС были успешно отработаны действия по локализации и ликвидации условного пожара в резервуарном парке станции. За ходом пожарно-тактического учения наблюдали представители ПАО "Транснефть", ГУ МЧС РФ по Омской области, АО "Транснефть - Западная Сибирь", Омского РНУ. Члены наблюдательной комиссии положительно оценили взаимодействие различных ведомств и отметили высокий уровень координации персонала в условиях чрезвычайной ситуации.

Справка

Ежегодный смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние организаций, расположенных на территории г. Омска, проводится с 2008 года. Победители определяются в два этапа. К участию в первом (городском) этапе допускаются только победители на уровне округов. Омская ЛПДС вошла в тройку лучших организаций как на уровне административного округа, так и города.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"