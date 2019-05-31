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31.05.2019 10:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Беглов пойдет на губернаторские выборы самовыдвиженцем

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора города в качестве самовыдвиженца.

- Надо быть над политическими амбициями. Поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а просто самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов, - отметил Александр Беглов.

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Действующий градоначальник пригласил к конструктивному диалогу и сотрудничеству все политические и общественные силы, заинтересованные в развитии города.

- Знаете, что объединяет нас - жителей Петербурга-Ленинграда? Самое главное - любовь и уважение к нашему городу. Не зависимо от возраста, независимо от политических убеждений. И те люди, чьи взгляды отличаются от моих, тоже любят наш город. Задача исполнительно власти - прислушиваться ко всем. Я готов к сотрудничеству со всеми политическими и общественными организациями. Я их призываю к этому сотрудничеству. Очень прошу и политические партии, и горожан, и общественные организации дать свои предложения. Нам очень интересно и важно учесть все мнения. Мы можем расходиться по каким-то взглядам. Но заботиться о городе, продвигать интересы наших горожан, делать город комфортным, открытым, социальным - это наша общая задача, - подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, о желании участвовать в выборах губернатора Петербурга Александр Беглов заявил в прошлую субботу на встрече с жителями Курортного района.

Действующий глава города отметил, что в Петербурге в последние несколько месяцев была сформирована долгосрочная стратегия развития, которая предполагает, что через несколько лет город должен стать более комфортным, социальным, открытым и умным. В данный момент в Петербурге серьезная модернизация идет в области социальной сферы, транспортной инфраструктуры, формируются новые городские пространства и ключевые вопросы развития территорий выносятся на всеобщее обсуждение.

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