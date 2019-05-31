Готовившего теракт курсанта военной академии признали невменяемым

Московский окружной военный суд рассмотрел дело курсанта Военно-космической академии имени Можайского. Молодого человека обвиняли в подготовке теракта и признали невменяемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.
Таким образом, курсант освобожден от уголовной ответственности, но ему предстоит принудительное лечение.
В апреле прошлого года у молодого человека выявили шизофрению.
Курсант попал в поле зрения правоохранительных органов в апреле 2017-го года, сразу после теракта в петербургском метрополитене. Выяснилось, что курсант составил план захвата воинской части и оружейной комнаты.
Также следователи пришли к выводу, что молодой человек планировал взорвать тележку с мороженым на одной из людных улиц города, а затем уехать в сельскую местность.
О своих намерениях курсант рассказывал своим однокурсникам, однако привлечь кого-либо к своим ему не удалось. Правда, переписка сохранилась.
Сам подсудимый на заседании заявил, что не признает вины в тех деяниях, что ему инкриминируют.