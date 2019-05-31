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31.05.2019 14:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Стало известно, как на свалку под Мурманском попали надгробные плиты

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

Комиссия при правительстве Мурманской области завершила проверку по факту обнаружения на свалке возле мусоросжигательного завода в Мурманске 92 надгробных плит с именами бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, председатель комиссии.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
СК выяснит, как на свалке под Мурманском оказались воинские надгробия

Ранее, по словам председателя Совета поисковых отрядов Мурманской области Константина Добровольского, надгробные плиты были частью мемориала в Долине Славы, расположенной в 70 километрах от Мурманска, где во время войны были остановлены немецкие войска.

Как следует из результатов проверки, до 2004 года в Долине Славы располагалось воинское кладбище. Надгробия на нем были разные, и в их числе и те, что позже были найдены на несанкционированной свалке. С 2004 по 2010 год в Долине Славы шли работы по объединению памятников и воинского кладбища в единый мемориальный комплекс. Замененные надгробия и плиты были вывезены из Долины Славы организацией-подрядчиком, это муниципальное предприятие "Трест "Спецдорстрой". Документов, в которых оговаривались бы условия утилизации старых надгробий, обнаружить в ходе проверки не удалось.

Обнаруженные надгробия находились на территории, прилегающей к участку, который ранее принадлежал "Спецдорстрою". Установлено, что ранее они были аккуратно складированы в поддонах. Но с тех пор "Спецдорстрой" обанкротился и был ликвидирован. Все его имущество было распродано, и судьба мемориальных плит с тех пор оставалась неизвестной.

- Речь идет о печальных побочных последствиях банкротства "Спецдорстроя" и бесхозяйственности его руководства, - отметил Роман Дурягин. - 20 мая все надгробия были вывезены с места хранения и сейчас находятся на площадке ММБУ "Управление дорожного хозяйства города Мурманска". Комиссия сфотографировала каждую из 92 плит обнаруженных плит, данная информация передана для хранения в военный комиссариат Мурманской области. Сейчас прорабатывается вопрос об утилизации плит.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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