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31.05.2019 12:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Крымский медиацентр объяснил новый статус Ялтинской киностудии

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Решение Совета министров РК о ликвидации ГУП РК "Киностудия "Ялта-фильм" является техническим и подразумевает ликвидацию ГУПа, а не самой киностудии. По словам директора Крымского медиацентра, в который входит студия, Светланы Косарич, "Ялта-фильм" продолжит работать в прежнем режиме.

Министерство культуры РК 29 декабря 2018 года передало медиацентру имущество Ялтинской киностудии на улице Мухиной и ГУП РК "Киностудия "Ялта-фильм" на Севастопольской. Медиацентр выбран в качестве распорядителя имущества как единственное на полуострове учреждение, занимающееся популяризацией отечественного кино и взаимодействием с кинографистами.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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И последнее постановление Совмина о ликвидации "Ялта-фильм" связано с процедурой ликвидации всех государственных унитарных предприятий (ГУПов) Крыма.

- Наша главная задача - создать условия для тех, кто снимает кино, и мы этим активно занимаемся уже почти пять лет, - отметила Светлана Косарич.  - Мы как работали, так и работаем, ничего не изменится с принятием этого постановления.

Директор Крымского медиацентра также сообщила, что Совет министров РК выделил средства на приведение в порядок территории киностудии - ограждение, уборку мусора, проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий.

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Что касается планов создания развлекательного кинопарка "Ялта" с открытыми кинотеатрами и музеем кинематографа на территории киностудии, то, по словам Косарич, медиацентр от этой задумки не отказался. Но пока нет ни проекта, ни финансирования.

Упразднить ГУП РК "Киностудия "Ялта-фильм", созданный в сентябре 2014 года, должны до 1 мая 2020 года.

Справка "РГ"

Ялтинская киностудия была создана в 1917 году российским режиссером Александром Ханжонковым. В годы СССР на ней сняты фильмы "Человек-амфибия", "Остров сокровищ", "Пираты XX века", "Дети капитана Гранта", "Кавказская пленница", "Солярис", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие.

Киностудия была передана в частные руки в начале 2000-х. Имущественный комплекс на 30 гектарах земли вместе с сооружениями, уникальными коллекциями автомобилей, костюмов, декораций продали, и по своему профилю он практически не использовался, в результате чего пришел в упадок.

В сентябре 2014 года Государственный совет Крыма принудительно выкупил Ялтинскую киностудию, однако в октябре 2015 года решение о выкупе было оспорено компанией, которая при Украине выкупила расположенный на 30 гектарах земли комплекс всего за 1,3 миллиона гривен. В августе 2016 года Верховный суд России оставил в силе решение признать законным постановление правительства Крыма о национализации киностудии.

Сегодня ГУП РК "Киностудия "Ялта-Фильм" оказывает услуги по производству кинофильмов. За последние годы киностудия обслуживала многие известные кинокартины и сериалы. В 2018 году министр культуры РК Арина Новосельская заявляла о предстоящей передаче киностудии в федеральную собственность и даже называла сумму, необходимую на ее модернизацию - около четырех миллиардов рублей.

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