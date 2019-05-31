Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской новой волне"

В МДЦ "Артек" бывшие соперники музыкального конкурса "Голос. Дети" дочь певицы Алсу Микелла Абрамова и Ержан Максим исполнили дуэтом песню "Это любовь".

Юные исполнители выступили на финале первого дня конкурса "Детская Новая волна" в Крыму. В интернете появилось видео с выступлением.

В "Артеке" 30 и 31 мая проходит финал Международного конкурса молодых исполнителей "Детская новая волна-2019". В нем принимают участие 11 участников из девяти стран - Абхазии, Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Литвы, Мальты, России и Узбекистана.

В этом году конкурс посетили Лев Лещенко, Зара, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и многие другие известные исполнители.