В Новороссийске арестованы участники скандальной фотосессии

В Новороссийске двоих участников скандальной фотосессии у мемориала "Малая земля" поместили под арест в спецприемник. Об этом сегодня сообщили в администрации города.

"Полицейские оперативно установили личности этих граждан. Ими оказались двое мужчин - одному 35 лет, другому - 34, и девушка 33 лет. А также правоохранители собрали материалы о совершении мелкого хулиганства и нарушениях правил проезда. Один из молодых людей получил 10, а девушка двое суток административного ареста. Отбывать наказание молодые люди будут в спецприемнике для административно задержанных. Водитель отделался лишь штрафом", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте мэрии.

Как мы уже рассказывали, видео происшествия попало в соцсети. На кадрах видно, как группа молодых людей заехала на "забрызганном кровью" автомобиле на территорию главного мемориального комплекса в Новороссийске и затем девушка начала фотографироваться в откровенных позах.

После того как возмутившее общественность видео облетело федеральные СМИ, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку происшествия.