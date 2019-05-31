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31.05.2019 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске арестованы участники скандальной фотосессии

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Новороссийске двоих участников скандальной фотосессии у мемориала "Малая земля" поместили под арест в спецприемник. Об этом сегодня сообщили в администрации города.

Фото: УМВД по Костромской области
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"Полицейские оперативно установили личности этих граждан. Ими оказались двое мужчин - одному 35 лет, другому - 34, и девушка 33 лет. А также правоохранители собрали материалы о совершении мелкого хулиганства и нарушениях правил проезда. Один из молодых людей получил 10, а девушка двое суток административного ареста. Отбывать наказание молодые люди будут в спецприемнике для административно задержанных. Водитель отделался лишь штрафом", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте мэрии.

Как мы уже рассказывали, видео происшествия попало в соцсети. На кадрах видно, как группа молодых людей заехала на "забрызганном кровью" автомобиле на территорию главного мемориального комплекса в Новороссийске и затем девушка начала фотографироваться в откровенных позах.

После того как возмутившее общественность видео облетело федеральные СМИ, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку происшествия.

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