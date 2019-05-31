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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волочкова заявила, что выступит на карнавале в Анапе бесплатно

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В пятницу получила продолжение история с отмененным по распоряжению главы Анапы (он отказался выделять на это деньги из бюджета) шоу известной балерины Анастасии Волочковой на открытии сезона в курортном городе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, заслуженная артистка России заявила, что выступит перед зрителями на фестивале на благотворительной основе.

Фото: iStock
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"Я с огромной любовью и уважением отношусь к своим многочисленным поклонникам и за прошедшие сутки получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал мой номер на главном летнем празднике Анапы, - цитирует слова Волочковой пресс-служба администрации Анапы. - Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!"

Как мы уже рассказывади, накануне мэр Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона - 2019. И сопроводил это решение такими словами: "Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее".

Главный в году карнавал, посвященный торжественному открытию курортного сезона - 2019, начнется в Анапе 8 июня в 10.00 утра и будет продолжаться до позднего вечера. Его кульминацией станет торжественное мероприятие "Я там, где мечта!". Представление начнется в 21.00 на главной Театральной площади Анапы. Именно на нем и ожидается выступление Анастасии Волочковой с ее новым спектаклем "Балерина и клоун". 

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