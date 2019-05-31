На прямую линию главы Югры поступило 1798 вопросов

В очередной раз губернатор Югры Наталья Комарова вышла на прямой разговор с жителями региона. В ходе диалога, который длился 4 часа 22 минуты, глава региона ответила на 58 вопросов земляков. Во время эфира глава региона лично следила за вопросами, поступающими в ее аккаунт в Instagram и зачитывала их.

Общение без посредников

Отметим, личный аккаунт губернатора уже давно стал площадкой, где обсуждаются проблемы всего региона.

Неслучайно онлайн-трансляцию в социальных сетях посмотрели более 60 000 человек, они оставили более тысячи сообщений и комментариев, трансляция велась в 70 пабликах и сообществах региона.

Во время эфира в студию позвонил 251 югорчанин, на портал прямой линии поступило 269 вопросов от 243 человек.

Всего до и во время прямого эфира по всем каналам поступило 1798 вопросов от 1557 жителей региона.

Самыми активными были жители Нягани и Сургута. Основные темы обращений касались жилищных вопросов, ЖКХ, перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, социального обеспечения.

Отметим, 499 вопросов, поступивших на прямую линию были отработаны специалистами органов государственной власти и местного самоуправления еще до начала диалога с югорчанами.

Наталья Комарова поблагодарила жителей за активность и отметила, что волнуется перед встречей с земляками. "Я написала про это в Instagram, многие мне ответили, что не нужно волноваться, что все получится, "мы с Вами". Мне это было очень приятно. Я готова продолжить с вами разговор. Заряжена. Очень позитивна. И это надолго. Спасибо вам большое, уважаемые югорчане, всем, кто организовал эту встречу и обслуживал ее в течение 4 часов", - сказала Наталья Комарова и традиционно произнесла: - До встречи!

Обсудили при личной встрече

С некоторыми из тех, кто задавал вопросы главе округа в соцсети, Наталья Комарова лично встретилась сразу после прямой линии.

- Я пригласила вас обсудить вопросы, которые вас беспокоят, потому что не на каждый из них можно быстро ответить. Что-то нужно глубже изучить, проработать, а потом уже находить общее решение, - отметила губернатор.

Для этого на встречу были приглашены главы муниципальных образований округа.

Сергей Кузин из сельского поселения Солнечный Сургутского района попросил помочь в строительстве воскресной школы при храме Александра Невского.

- В 2021 году будет празднование 800-летия князя Александра Невского. Планируется проведение праздничных мероприятий. Но у нас есть проблемы. Сейчас мы строим воскресную школу, но своими силами не вытягиваем, - констатировал Сергей Кузин.

Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, у прихода есть спонсоры, которые помогают со строительством, но этого не хватает.

Храму Александра Невского предложили заявиться на грантовую поддержку и таким образом, на конкурсной основе, получить поддержку из бюджета района.

Жительница Ханты-Мансийска Нина Петрова поблагодарила главу региона за содействие в получении жилищной субсидии, которая причиталась ей как вдове ветерана Великой Отечественной войны.

Часть вопросов, с которыми пришли к губернатору жители Ханты-Мансийска, касалась вопросов жилищно-коммунальной сферы. Пути решения по этому и другим вопросам были определены на месте совместно с заявителями, губернатором и главой города. Все они взяты на контроль до полного разрешения.

В завершение встречи к главе обратилась представительница общественности Юлия Волощук:

- Сегодня я почувствовала всю заботу о таком большом регионе, который Вы возглавляете. Это необходимые и полезные встречи и для Вас, и для нас, для того чтобы настраиваться на позитивный лад и приходить к конструктивному диалогу общества, власти, бизнеса.