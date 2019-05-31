На прямую линию главы Югры поступило 1798 вопросов

Новости

Полковник по прозвищу Тушила: правила жизни Евгения Чернышева (видео) 13:30
В Башкирии осудили москвичку, заказавшую убийство бизнесмена 13:20
В Осетии обнаружили немецкий реактивный снаряд "Ванюша" 13:17
Хромой "Кентавр": новые украинские катера оказались тихоходными 13:02
Цена нефти Brent упала ниже 64 долларов 12:49
Все 109 зон отдыха в Москве готовы к летнему сезону 12:45
Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию 12:30
В АТОР оценили эффект от возможной отмены виз между РФ и Японией 12:25
В Ростове ушел из жизни ученый с мировым именем Виктор Домбровский 12:22
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в соцсфере в Москве 12:14
Во Владимирской области возбудили дела о подготовке терактов 12:10
Крымский медиацентр объяснил новый статус Ялтинской киностудии 12:10
Минздрав посоветовал россиянам не забывать про страховку, выезжая за рубеж 12:03
В Кировской области школьницу убило током на улице 12:00
Премьер Малайзии назвал следствие по крушению рейса MH17 политизированным 11:58
Ученые выяснили, почему вымерли мегабобры размером с медведя 11:55
Американский самолет "судного дня" показали изнутри 11:42
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента 11:40
Премьер Беларуси обсудил с главой Туркменистана экономическое сотрудничество 11:40
Костромскому школьнику оторвало палец на детской площадке 11:30
Сериал "Чернобыль" напомнил Стивену Кингу о Дональде Трампе 11:26
Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов 11:21
ФАС нашла нарушение закона в рекламе тарифа МТС 11:20
Антонио Конте возглавил футбольный клуб "Интер" 11:18
Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе "Дон" под Воронежем 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 12:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На прямую линию главы Югры поступило 1798 вопросов

Текст: Елена Панова
В очередной раз губернатор Югры Наталья Комарова вышла на прямой разговор с жителями региона. В ходе диалога, который длился 4 часа 22 минуты, глава региона ответила на 58 вопросов земляков. Во время эфира глава региона лично следила за вопросами, поступающими в ее аккаунт в Instagram и зачитывала их.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Общение без посредников

Отметим, личный аккаунт губернатора уже давно стал площадкой, где обсуждаются проблемы всего региона.

Неслучайно онлайн-трансляцию в социальных сетях посмотрели более 60 000 человек, они оставили более тысячи сообщений и комментариев, трансляция велась в 70 пабликах и сообществах региона.

Фото: iStock
В Югре будут вручать подарки новорожденным

Во время эфира в студию позвонил 251 югорчанин, на портал прямой линии поступило 269 вопросов от 243 человек.

Всего до и во время прямого эфира по всем каналам поступило 1798 вопросов от 1557 жителей региона.

Самыми активными были жители Нягани и Сургута. Основные темы обращений касались жилищных вопросов, ЖКХ, перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, социального обеспечения.

Отметим, 499 вопросов, поступивших на прямую линию были отработаны специалистами органов государственной власти и местного самоуправления еще до начала диалога с югорчанами.

Наталья Комарова поблагодарила жителей за активность и отметила, что волнуется перед встречей с земляками. "Я написала про это в Instagram, многие мне ответили, что не нужно волноваться, что все получится, "мы с Вами". Мне это было очень приятно. Я готова продолжить с вами разговор. Заряжена. Очень позитивна. И это надолго. Спасибо вам большое, уважаемые югорчане, всем, кто организовал эту встречу и обслуживал ее в течение 4 часов", - сказала Наталья Комарова и традиционно произнесла: - До встречи!

Обсудили при личной встрече

С некоторыми из тех, кто задавал вопросы главе округа в соцсети, Наталья Комарова лично встретилась сразу после прямой линии.

- Я пригласила вас обсудить вопросы, которые вас беспокоят, потому что не на каждый из них можно быстро ответить. Что-то нужно глубже изучить, проработать, а потом уже находить общее решение, - отметила губернатор.

Для этого на встречу были приглашены главы муниципальных образований округа.

Сергей Кузин из сельского поселения Солнечный Сургутского района попросил помочь в строительстве воскресной школы при храме Александра Невского.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
77 процентов югорчан считают, что живут в регионе с чистой экологией

- В 2021 году будет празднование 800-летия князя Александра Невского. Планируется проведение праздничных мероприятий. Но у нас есть проблемы. Сейчас мы строим воскресную школу, но своими силами не вытягиваем, - констатировал Сергей Кузин.

Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, у прихода есть спонсоры, которые помогают со строительством, но этого не хватает.

Храму Александра Невского предложили заявиться на грантовую поддержку и таким образом, на конкурсной основе, получить поддержку из бюджета района.

Жительница Ханты-Мансийска Нина Петрова поблагодарила главу региона за содействие в получении жилищной субсидии, которая причиталась ей как вдове ветерана Великой Отечественной войны.

Часть вопросов, с которыми пришли к губернатору жители Ханты-Мансийска, касалась вопросов жилищно-коммунальной сферы. Пути решения по этому и другим вопросам были определены на месте совместно с заявителями, губернатором и главой города. Все они взяты на контроль до полного разрешения.

В завершение встречи к главе обратилась представительница общественности Юлия Волощук:

- Сегодня я почувствовала всю заботу о таком большом регионе, который Вы возглавляете. Это необходимые и полезные встречи и для Вас, и для нас, для того чтобы настраиваться на позитивный лад и приходить к конструктивному диалогу общества, власти, бизнеса.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Трудовом кодексе появятся новые льготники
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжится в плановом режиме
Премьер Малайзии назвал следствие по крушению рейса MH17 политизированным
Спецдокладчик ООН: Ассанжа подвергают психологическим пыткам