Порядок обращения к финансовому уполномоченному следующий. При наличии несогласия страхователя по величине произведенной страховой компанией выплаты по договорам автострахования, автовладелец первоначально должен написать страховщику соответствующую претензию в виде заявления. Если со дня нарушения прошло не более 180 дней, заявление составлено по форме, утвержденной финансовым омбудсменом и направлено в страховую компанию в электронном виде, то страховщик обязан дать мотивированный ответ на него в течение 15 рабочих дней. Если претензия страхователя будет представлена в ином виде, то на подготовку ответа страховой компании отводится 30 дней.

Если ответ страховой компании не поступил в срок или не устроил гражданина, он может обратиться к финансовому уполномоченному. Заявление и документы можно направить в электронном виде через личный кабинет на сайте, либо по почте на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3, АНО "СОДФУ".

Финансовый омбудсмен рассмотрит обращение в течение 15 рабочих дней и решение направит как гражданину, так и в страховую компанию. При этом решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Если гражданин не согласен с решением финансового уполномоченного, то он может обратиться в суд.

Воспользоваться новым порядком обращения сможет любой гражданин, имеющий претензию к страховой компании по ОСАГО, с момента возникновения оснований для которой прошло не более трех лет и по которой гражданин не обращался в суд.

“Мы уверены, что институт финансового уполномоченного позволит резко сократить количество судебных споров по ОСАГО. Уже сейчас, благодаря натуральному возмещению, их число снизилось почти в два раза - с почти 400 тысяч штук в 2017 году до примерно 200 тысяч в 2018”, - сказал президент РСА Игорь Юргенс.