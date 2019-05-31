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Сериал "Чернобыль" напомнил Стивену Кингу о Дональде Трампе

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    31.05.2019, 11:26
Текст:   Олег Усков

Американский "король ужасов" Стивен Кинг, писатель, сценарист, продюсер, актер и режиссер, посмотрел мини-сериал HBO "Чернобыль", только что ставший самым рейтинговым шоу в истории индустрии.

И немедленно высказался по этому поводу в Twitter, опять вспомнив нынешнего президента США Дональда Трампа.  

"Нельзя смотреть "Чернобыль" и не думать при этом о Дональде Трампе; как и те, кто отвечал за обреченный российский реактор (так у Кинга - прим. "РГ-Кинократия"), Трамп - человек посредственного ума, отвечающий за великую державу - экономическую, глобальную - но он этого не осознает", - размышляет Кинг. Собирая тысячи перепостов, десятки тысяч отметок "нравится" и множество комментариев.

Подписчики восхищаются глубоким анализом "короля". Присовокупляя: "в течение одной только первой серии мне эта же мысль раз десять в голову приходила".   

В то же время некоторые риторически интересуются: "Стивен, ну вот думаешь-думаешь ты о Трампе, и что с того? Какой толк?".

Ранее сообщалось, что умер кот, сыгравший в ремейке кинговского "Кладбища домашних животных". 

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