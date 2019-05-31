Сериал "Чернобыль" напомнил Стивену Кингу о Дональде Трампе

Американский "король ужасов" Стивен Кинг, писатель, сценарист, продюсер, актер и режиссер, посмотрел мини-сериал HBO "Чернобыль", только что ставший самым рейтинговым шоу в истории индустрии.

И немедленно высказался по этому поводу в Twitter, опять вспомнив нынешнего президента США Дональда Трампа.

It's impossible to watch HBO's CHERNOBYL without thinking of Donald Trump; like those in charge of the doomed Russian reactor, he's a man of mediocre intelligence in charge of great power--economic, global--that he does not understand. — Stephen King (@StephenKing) 30 мая 2019 г.

"Нельзя смотреть "Чернобыль" и не думать при этом о Дональде Трампе; как и те, кто отвечал за обреченный российский реактор (так у Кинга - прим. "РГ-Кинократия"), Трамп - человек посредственного ума, отвечающий за великую державу - экономическую, глобальную - но он этого не осознает", - размышляет Кинг. Собирая тысячи перепостов, десятки тысяч отметок "нравится" и множество комментариев.

Подписчики восхищаются глубоким анализом "короля". Присовокупляя: "в течение одной только первой серии мне эта же мысль раз десять в голову приходила".

В то же время некоторые риторически интересуются: "Стивен, ну вот думаешь-думаешь ты о Трампе, и что с того? Какой толк?".

Ранее сообщалось, что умер кот, сыгравший в ремейке кинговского "Кладбища домашних животных".