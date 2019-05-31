Спецдокладчик ООН: Ассанжа подвергают психологическим пыткам

Британские власти подвергают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам. Такое мнение в комментарии для газеты Times высказал спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.

По мнению эксперта, который посетил Ассанжа в тюрьме Белмарш, у заключенного наблюдаются "все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму". "Ассанжа сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения", - уверен Мельцер.

Спецдокладчик ООН выступил с критикой в адрес властей США, Великобритании и Швеции, обвинив их в беспрецедентной травле основателя Wikileaks.

Ранее адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон рассказал, что состояние его подзащитного в прошлую пятницу было такое, что с ним невозможно вести нормальную беседу. Его перевели в больничное крыло тюрьмы. "За семь недель он сильно похудел. Решение руководства тюрьмы переместить его в медицинское отделение говорит само за себя", - отмечалось в сообщении, опубликованном в Twitter.

Напомним, Ассанж, обвиненный в сексуальных домогательствах и изнасиловании, семь лет скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. Ордер на его арест изначально выдала Швеция.

Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона. Соединенные Штаты начали охоту на Ассанжа после публикации им секретных документов. После прихода к власти в Эквадоре Ленина Морено отношение к Ассанжу изменилось.

Новый президент лишил основателя WikiLeaks права на убежище. 11 апреля Ассанжа задержали.