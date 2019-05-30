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30.05.2019 03:28
Рубрика: В мире

Сильно похудевшего Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы

Здоровье находящегося в британской тюрьме Белмарш основателя WikiLeaks значительно ухудшилось. Джулиана Ассанжа перевели в больничное крыло.

Адвокат Пер Самуэльсон рассказал, что состояние его подзащитного в прошлую пятницу было такое, что с ним невозможно вести нормальную беседу.

Обвинение требует 175 лет тюрьмы для Ассанжа вместо пяти

"За семь недель он сильно похудел. Решение руководства тюрьмы переместить его в медицинское отделение говорит само за себя", - отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter.

Напомним, Ассанж, обвиненный в сексуальных домогательствах и изнасиловании, семь лет скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. Ордер на его арест изначально выдала Швеция.

Эквадор озвучил потраченную на содержание Ассанжа сумму

Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона. Соединенные Штаты начали охоту на Ассанжа после публикации им секретных документов. После прихода к власти в Эквадоре Ленина Морено отношение к Ассанжу изменилось.

Новый президент лишил основателя WikiLeaks права на убежище. И 11 апреля Ассанжа задержали.

В мире Европа Великобритания В мире США В мире Южная Америка Эквадор Джулиан Ассанж: история борьбы
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