Видео: Как снайперы КГБ Беларуси перестреляли коллег из 12 стран

Команда КГБ Беларуси победила на XI-м Снайперском кубке мира, который прошел в чешском городе Бзенец. В них приняли участие снайперы из 12 стран, в том числе России, Великобритании, США, Германии, Франции, Италии и Израиля.

Как сообщает информационное агентство БЕЛТА, снайперам нужно было выполнить несколько десятков разнообразных стрелковых упражнений, в том числе "полицейских упражнений", когда на короткой дистанции надо было поразить несколько небольших целей. Максимальная дистанция - 800 метров.

В итоге снайперская пара из Беларуси справилась с заданиями быстрее и точнее всех. На втором месте снайперы Росгварии России, на третьем - полиции Словакии.

В индивидуальном первенстве первое место занял сотрудник спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД Беларуси.