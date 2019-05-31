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31.05.2019 16:06
Рубрика: Власть

Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Текст: Денис Кабанов

Власти непризнанной республики Косово объявили российского дипломата, сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова персоной нон грата. Об этом в своем Facebook написал глава образования Рамуш Харадинай.

По его словам, гражданин России совершил действия против "конституционного строя Косова".

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Харадинай обратился в "министерство иностранных дел" края с просьбой признать дипломата персоной нон грата, и с сегодняшнего дня тому надлежит покинуть территорию непризнанной республики. Глава Косова также призвал спецпредставителя генсека ООН Захира Танина "соблюдать это решение".

Напомним, что на этой неделе косовские правоохранители вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова. Лидеры непризнанного Косова утверждали, что российский дипломат "мешал проведению спецоперации".

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