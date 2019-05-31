Володин назвал закон о наказании за "пьяные" ДТП самым важным в мае

Напомним, что закон, о котором идет речь, депутаты одобрили в окончательном чтении накануне. В соответствии с новым законом, гражданам, совершившим в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП с жертвами, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

- Фактически наказание за "пьяные ДТП" становится таким же, как за умышленное убийство, - напомнил Володин, отвечая на вопросы сайта Госдумы.

Напомним, что, если человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, то срок наказания составит от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас срок составляет до 4 лет). Если же ДТП привело к смерти человека, виновник получит от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас от 2 до 7 лет).

При этом в случае гибели двух или более лиц наказание увеличивается на срок от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет).

Между тем

Вячеслав Володин также назвал комитет, работу которого можно отметить в мае. По его словам, это Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. А самыми активными в зале пленарных заседаний в уходящем месяце были названы Наталья Боева (фракция "Единая Россия"), Олег Смолин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Галина Хованская ("Справедливая Россия").