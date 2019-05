Xbox Game Pass сделает Gears of War и Halo бесплатными для ПК-игроков

Сервис Xbox Game Pass в скором времени станет доступен для ПК-игроков.

Несмотря на одинаковое название, две версии подписки - для Xbox One и персональных компьютеров, - будут существовать и оплачиваться отдельно друг от друга.

Благодаря Xbox Game Pass пользователь за абонентскую плату получает доступ к большой библиотеке игр, состав которой динамичен и постоянно пополняется. Кроме того, подписчики могут играть в новинки-эксклюзивы Microsoft с момента их релиза и без каких-либо ограничений.

Уже заявлено, что на старте в распоряжении пользователей будет более 100 игр, а среди партнеров - такие именитые издатели, как Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive и SEGA.

Вдобавок к этому участники Xbox Game Pass для ПК получат дополнительные скидки в Microsoft Store до 20% на игры и до 10% на DLC.

В то же время новые проекты компании будут выходить и на других ПК-площадках. В качестве примера приводятся Halo: The Master Chief Collection, Gears of War 5 и перевыпуск трилогии Age of Empires, которые выйдут в течение этого года в онлайн-магазине Steam.

Остальные подробности будут раскрыты 9 июня на конференции Microsoft в рамках выставки Е3.