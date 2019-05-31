Зеленский пожаловался американскому сенатору на "две войны"

Роспуск Верховной рады текущего созыва стал главной темой разговора президента Украины Владимира Зеленского с сенатором из США Робертом Портманом. При этом недавно избранный глава государства связал этот внутриполитический процесс сразу с "двумя войнами", которые якобы ведет страна.

"Роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря выборам в Верховную раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство", - приводит заявление Зеленского ТАСС.

По словам президента, если не провести досрочные выборы в парламент, правительство придется формировать лишь в декабре. Однако Украина "так долго ждать не может", добавил Зеленский и пожаловался гостю на "две войны". Это, как он выразился, "война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины".

Напомним, Москва давно подчеркивает, что не является стороной конфликта на востоке Украины. Накануне постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что новая киевская власть пока не сделала ничего, чтобы прекратить войну на Донбассе.

"Ожидания миллионов людей, проголосовавших против милитаристского курса прежней администрации, пока остаются лишь ожиданиями", - посетовал российский дипломат.