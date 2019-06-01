Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: оператор квадрокоптера оказался круче автогонщика 10:02
В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей 08:51
Обновленная Mazda CX-5 добралась до российских дилеров 31.05.2019
Mercedes отзывает из России 330 автомобилей из-за проблем с освещением 31.05.2019
01.06.2019 11:30
Рубрика: Страхование

Аварии с иностранной машиной оформят по европротоколу

Текст: Юлия Кривошапко
Автовладельцы теперь могут оформлять документы о ДТП в упрощенном порядке без участия уполномоченных сотрудников полиции (так называемый европротокол), даже если в аварии участвовала машина, зарегистрированная и застрахованная за рубежом. Такие поправки вступили в силу 1 июня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это часть пакета изменений в закон об ОСАГО, которые начнут действовать осенью 2019 года. Так, по закону, с 1 октября на всей территории России в тех случаях, когда у участников ДТП нет разногласий по сути происшествия, максимальная выплата по европротоколу будет составлять 400 тысяч рублей (сейчас 100 тысяч рублей) при условии фиксации обстоятельств аварии техническими средствами контроля или с помощью мобильного приложения.

Фото: iStock
Автовладельцев избавили от судов по ОСАГО

При этом закон сохраняет для автовладельцев возможность оформления европротокола без использования специального программного обеспечения - мобильного приложения или технического средства контроля - для получения выплаты в пределах 100 тысяч рублей.

Как поясняли в Российском союзе автостраховщиков (РСА), у автовладельцев также появится и возможность оформления европротокола в электронном виде через портал госуслуг. Срок вступления этой нормы в силу синхронизирован с началом эксперимента по оформлению ДТП с помощью мобильного приложения "Помощник ОСАГО".

Вступили в силу правила, упрощающие тюнинг автомобилей
Между Disney и McDonald's: Toyota стала самым ценным автобрендом мира