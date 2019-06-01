Аварии с иностранной машиной оформят по европротоколу

Это часть пакета изменений в закон об ОСАГО, которые начнут действовать осенью 2019 года. Так, по закону, с 1 октября на всей территории России в тех случаях, когда у участников ДТП нет разногласий по сути происшествия, максимальная выплата по европротоколу будет составлять 400 тысяч рублей (сейчас 100 тысяч рублей) при условии фиксации обстоятельств аварии техническими средствами контроля или с помощью мобильного приложения.

При этом закон сохраняет для автовладельцев возможность оформления европротокола без использования специального программного обеспечения - мобильного приложения или технического средства контроля - для получения выплаты в пределах 100 тысяч рублей.

Как поясняли в Российском союзе автостраховщиков (РСА), у автовладельцев также появится и возможность оформления европротокола в электронном виде через портал госуслуг. Срок вступления этой нормы в силу синхронизирован с началом эксперимента по оформлению ДТП с помощью мобильного приложения "Помощник ОСАГО".