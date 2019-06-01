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Рубрика: В мире

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Фото: AP Photo/Vicki Cronis-Nohe Фото: AP Photo/Vicki Cronis-Nohe
Фото: AP Photo/Vicki Cronis-Nohe

Власти американского города Вирджиния-Бич сообщили, что скончался еще один раненый в результате стрельбы в здании местного муниципалитета.

"Пострадавший умер по пути в больницу", - рассказал начальник полиции Джим Сервера. Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.

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По предварительным данным, огонь по коллегам открыл муниципальный служащий с большим стажем. Мужчина пришел на работу с пистолетом 45-го калибра и значительным запасом патронов.

После сообщений о ЧП на место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Это помогло предотвратить еще большее число жертв.

"Между четырьмя полицейскими и подозреваемым шла длительная перестрелка", - отметил Сервера. Злоумышленник получил смертельное ранение и скончался на месте. Газета The Wall Street Journal написала, что стрелявшего звали Деуэйн Крэддок, ему было 40 лет. Действовал он из мести.

В мире США Массовые убийства в США
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