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01.06.2019 19:17
Рубрика: Происшествия

Экс-глава Раменского района не признал вину в суде

Текст: Сергей Бабкин

Бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова доставили в суд, передает агентство "Москва". Решается вопрос об аресте по обвинению в убийстве.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Ходатайство ГСУ СК региона рассмотрит Бабушкинский районный суд столицы. Перед заседанием Кулаков заявил журналистам, что своей вины не признает. Отвечать на другие вопросы отказался.

Напомним, что Кулакова подозревают в убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Мотивом могла послужить личная ссора.

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