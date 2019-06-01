Экс-глава Раменского района не признал вину в суде

Бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова доставили в суд, передает агентство "Москва". Решается вопрос об аресте по обвинению в убийстве.

Ходатайство ГСУ СК региона рассмотрит Бабушкинский районный суд столицы. Перед заседанием Кулаков заявил журналистам, что своей вины не признает. Отвечать на другие вопросы отказался.

Напомним, что Кулакова подозревают в убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Мотивом могла послужить личная ссора.