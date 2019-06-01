Главу Раменского района разоблачил детектор лжи

Подозреваемого в убийстве бывшего главу Раменского района Подмосковья удалось разоблачить с помощью полиграфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного ГСУ СК Евгению Кирюшина.

Во время допроса задержанный Андрей Кулаков заявил, будто бы последний раз видел погибшую Евгению Исаенкову 29 апреля. А убита она была в начале мая. Между тем, детектор лжи зафиксировал, что экс-глава района (он был уволен 29 мая) неискренен. Кроме того, в машине Исаенковой и на ее вещах найдены потожировые следы Кулакова.

Напомним, по факту убийства заместителя председателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой возбуждено уголовное дело. Согласно одной из версий, у нее с Кулаковым были близкие личные отношения. Убийство могло быть совершено на почве ссоры.

Бывший глава задержан, скоро ему изберут меру пресечения.