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01.06.2019 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу Раменского района разоблачил детектор лжи

Текст: Сергей Бабкин

Подозреваемого в убийстве бывшего главу Раменского района Подмосковья удалось разоблачить с помощью полиграфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного ГСУ СК Евгению Кирюшина.

Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен

Во время допроса задержанный Андрей Кулаков заявил, будто бы последний раз видел погибшую Евгению Исаенкову 29 апреля. А убита она была в начале мая. Между тем, детектор лжи зафиксировал, что экс-глава района (он был уволен 29 мая) неискренен. Кроме того, в машине Исаенковой и на ее вещах найдены потожировые следы Кулакова.

Напомним, по факту убийства заместителя председателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой возбуждено уголовное дело. Согласно одной из версий, у нее с Кулаковым были близкие личные отношения. Убийство могло быть совершено на почве ссоры.

Бывший глава задержан, скоро ему изберут меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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