Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что Кулаков покинул пост досрочно. Обязанности главы исполняет первый заместитель Николай Воробьев.

Тем временем стали известны некоторые детали резонансного уголовного дела. На допросе Кулаков не признал вину в убийстве заместителя председателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Говорит, что видел ее последний раз до майских праздников. Однако на теле жертвы и ее вещах найдены следы подозреваемого. Пока Кулакову не предъявили официальное обвинение. СК намерен добиваться его ареста на время следствия.

Ранее сообщалось, что убийство Исаенковой было совершено в начале мая. По версии следствия, глава района задушил ее после ссоры, связанной с близкими личными отношениями.