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01.06.2019 00:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен

Текст: Сергей Бабкин

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что Кулаков покинул пост досрочно. Обязанности главы исполняет первый заместитель Николай Воробьев.
СК показал подозреваемого в организации убийства следователя в Подмосковье

Тем временем стали известны некоторые детали резонансного уголовного дела. На допросе Кулаков не признал вину в убийстве заместителя председателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Говорит, что видел ее последний раз до майских праздников. Однако на теле жертвы и ее вещах найдены следы подозреваемого. Пока Кулакову не предъявили официальное обвинение. СК намерен добиваться его ареста на время следствия.

Ранее сообщалось, что убийство Исаенковой было совершено в начале мая. По версии следствия, глава района задушил ее после ссоры, связанной с близкими личными отношениями.

СК подтвердил задержание главы Раменского района
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