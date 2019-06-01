Индия полностью открыла небо для пассажирских лайнеров

Власти Индии сняли ввведенные в феврале этого года ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. А вот небо над Пакистаном по-прежнему закрыто для пассажирских лайнеров. Запрет будет действовать до 15 июня. Такую информацию распространило управление гражданской авиации исламской республики.

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военных в индийском штате Джамму и Кашмир.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар находится в Пакистане.

Закрытие воздушного пространства повлияло на авиарейсы из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно. Самолеты вынуждены делать крюк. Если говорить о полетах из России в Таиланд или Вьетнам, то время в пути увеличилось на 1,5-2 часа.