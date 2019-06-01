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Рубрика: Легковые авто

Какие компании изменили цены на автомобили в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Цены на автомобили 12 брендов изменились в России в течение мая. В редких случаях речь идет о снижении стоимости. Как правило, машины становились дороже, следует из мониторинга сайта "Цена Авто".

Фото: Пресс-служба BMW.
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Выгоднее стала покупка седана Infiniti Q50 и УАЗ "Пикап". У первого две комплектации стали стоить меньше на 90-160 тысяч рублей, у второго одна из комплектаций подешевела на 900 рублей. В то же время Ульяновский автозавод поднял цены на свой классический внедорожник "Хантер". Причем здесь сумма уже не символическая - плюс 10 тысяч рублей.

Как отмечает агентство "Автостат", два бренда в мае подняли цены на весь свой товарный ряд - Skoda (на 3 тысячи рублей) и Suzuki (на 20 тысяч). Подорожали многие модели у Renault (на 1-9 тысяч рублей, кроме универсала Dokker и кроссоверов Kaptur и Koleos) и Porsche (купе Cayman, родстера Boxter и кроссовер Cayenne - на 46-150 тысяч рублей). У Kia все комплектации хэтчбека Picanto 2019 года стали дороже на 10 тысяч рублей, а седана К900 - на 100 тысяч.

Фото: ИТАР-ТАСС
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Маркетологи еще нескольких марок переписали ценники только на один автомобиль из ассортимента. У массовых брендов подорожали хэтчбек Fiat 500 (на 100 тысяч рублей), кроссовер Chery Tiggo 3 (в базовой версии на 82 тысячи) и седан Hyundai Sonata (на 15-25 тысяч). У премиальных - пикап Mercedes-Benz Х-Klasse (100-130 тысяч в отдельных комплектациях), кроссовер Lexus NX300h (на 59 тысяч) и седан Genesis G80 (на 80 тысяч рублей).

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#Hyundai #Kia #Renault #УАЗ