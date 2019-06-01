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Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и победил в Лиге чемпионов

Текст: Артур Нанян (Мадрид)

Победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19 стал "Ливерпуль". В английском финале в Мадриде "красные" обыграли "Тоттенхэм" - 2:0.

Фото: AP Photo/Felipe Dana Фото: AP Photo/Felipe Dana
Фото: AP Photo/Felipe Dana

По правде говоря, сомнений относительно фаворита в этой паре изначально было мало. "Ливерпуль" провел блестящий сезон и был очень близок к чемпионскому титулу в Англии, но ему помешал "Манчестер Сити". К слову, именно "горожан" прошел "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов в сумасшедшем противостоянии в четвертьфинале.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Если честно, возникало ощущение, что лондонцы, несмотря на выход в финал, не очень-то и готовы к победе. Прежде всего - психологически. Не стоит забывать, что в отличие от "Ливерпуля", который пять раз завоевывал Лигу чемпионов и участвовал в решающей встрече в прошлом году, "Тоттенхэм" впервые в истории добрался до главного матча. А опыт в таких случаях играет громадную роль.

Несмотря на одинаковое количество болельщиков на трибунах "Ванда Метрополитано", не покидало ощущение, что фанатов "Ливерпуля" больше. Они были слышнее, громче, настойчивее.

"Перенесите "Энфилд" в Мадрид, прошу вас", - с такими словами обратился к своим поклонникам перед финалом Мохаммед Салах.

Просьба египтянина, можно сказать, была выполнена. К слову, именно Салах открыл счет в матче, отличившись с пенальти уже на второй минуте. Для 11-го номера "Ливерпуля" нынешний финал наверняка был особенный. Ведь год назад в игре с "Реалом" из-за травмы ключицы он ушел с поля весь в слезах и со стороны наблюдал за тем, как мадридцы обыгрывают его команду.

Забив, "красные" успокоились и чуть сбавили обороты. Лондонцы этим воспользовались, но лишь в том смысле, что стали больше владеть мячом. При этом до опасных моментов у ворот Алиссона Беккера дело не доходило.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Напряжение чувствовалось - это да. Но не более того. Начало второго тайма мало чем отличалось от концовки первого.

"Тоттенхэм" также атаковал, но делал это без особой выдумки. Видно было, что явно не в форме Гарри Кейн, не игравший с конца апреля. Как знать, возможно, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино прогадал с решением выпустить именно Кейна, а не героя полуфинального противостояния с "Аяксом" Лукаса Моуру. Бразилец в итоге вышел на поле, но в середине второй половины.

Ближе к концу матча "Тоттенхэм" окончательно осел на чужой половине. Хороший момент был у Деле Алли, но англичанин пробил чуть выше. Из убойной позиции воротам Алиссона угрожал Моура. Однако голкипер "Ливерпуля" спас свою команду после удара соотечественника.

Окончательно все стало ясно, когда на 87-й минуте вышедший на замену Ориги удвоил преимущество "красных". 2:0 у "Ливерпуля" за считанные минуты не отыгрываются. "Мерсисайдцы", таким образом, в шестой раз в истории выиграли Лигу чемпионов. А для Клоппа этот трофей стал первым за те четыре года, что он тренирует "Ливерпуль".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль" Лига чемпионов 2018/2019
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