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Рубрика: Общество

За использование пластиковых пакетов в Танзании ввели лишение свободы

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

С 1 июня в Танзании введен запрет на пластиковые пакеты: они больше не могут быть импортированы, экспортированы, изготовлены, проданы или использованы. В случае нарушений грозит штраф или лишение свободы.

Танзания следует примеру других стран и запрещает использование пластиковых пакетов, сообщает die Zeit.

Фото: pixabay.com
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Производителям, нарушившим запрет, грозит штраф в размере до одного миллиарда танзанийских шиллингов (около 390 000 евро) или два года тюремного заключения, сказал Ян Макамба, министр окружающей среды Танзании. Штрафом 30 000 шиллингов (около 12 евро) или двумя неделями тюремного заключения могут быть наказаны физические лица, если они продолжат пользоваться пластиковыми пакетами. Использование пластика разрешено медицине, сельскому хозяйству и строительной промышленности.

Экологи оценили решение правительства Танзании. "Пластмасса - загрязнитель номер один окружающей среды, - сказал исполнительный директор WWF в Танзании Амани Нгусару. - Мы счастливы, что Танзания стала одной из немногих стран, которые запретили использование пластиковых пакетов".

К запрету пакетов в Танзании критически отнеслись те, кто считает, что не было достаточно времени для подготовки к нововведению. "Правительство настаивает на использовании альтернативных пакетов, но их нет на рынке", - сказал Халфан Хамис, торговец полиэтиленовыми пакетами в Дар-эс-Саламе, крупнейшем городе на востоке страны.

Фото: iStock
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Звучат и другие доводы в пользу нецелесообразности запрета: пластиковые пакеты, по мнению оппонентов, составляют лишь небольшую часть пластиковых отходов. Кроме того, бумажные пакеты как одна из альтернатив пластику тоже наносят вред окружающей среде.

Кроме Танзании, еще тринадцать стран, включая Руанду и Кению, ввели или запрет на использование пластиковых пакетов, или более строгие правила их использования. Согласно программе ООН по окружающей среде, 61 страна мира запретила производство и импорт полиэтиленовых пакетов. В 83 странах их свободное распространение запрещено.

Пластик считается особенно вредным для окружающей среды, так как для его разложения требуется до 500 лет. Каждый год миллионы тонн пластика оказываются в океанах по всему миру - даже в Марианской впадине, самой глубокой точке на Земле. Отходы из пластика угрожают среде обитания многих видов животных, его токсичные компоненты вредны для здоровья человека.

Общество Экология В мире Африка Танзания
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