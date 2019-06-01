Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В то время как европейские страны вводят различные ограничения на эксплуатацию дизельных автомобилей, в России такие меры оказались и не нужны. Отечественные автомобилисты начали отказываться от машин на солярке, которые попросту стали им не по карману.

"Дизельгейт" нам не страшен

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В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Дело в том, что многие отечественные водители по старой памяти относятся к ним с предубеждением, считая дизельные двигатели шумными и сложными в обслуживании. Кроме того, дизтопливо, как известно, подвержено замерзанию, что порождает лишние опасения: автомобили на солярке могут не завестись в мороз. В свою очередь, к неоспоримым преимуществам дизельных двигателей над бензиновыми традиционно относят больший крутящий момент на низких оборотах, меньший расход топлива, а также возможность проехать большее расстояние на одном баке.

Однако если технический прогресс в моторостроении, на самом деле, уже давно искоренил все возможные недостатки дизельных двигателей, то плохое качество дизтоплива на российских АЗС еще никто не отменял. А ведь примеси в солярке могут вывести из строя дорогостоящую топливную аппаратуру. Также существует риск заправиться "летним" дизтопливом в демисезонный период или при резком похолодании.

Тем не менее, доля дизельных машин на российском рынке в последние годы постепенно росла - с 2% в 2006 году до 8,2% в 2018-м. Во многом, кстати, этому способствовал бум кроссоверов в нашей стране, ведь дня них так важна максимальная тяга на низких оборотах, которую способны обеспечивать именно дизельные моторы. Но вот в нынешнем году продажи автомобилей, работающих на тяжелом топливе, стали снижаться. Так, в первом квартале 2019-го россияне приобрели 29,5 тыс. новых легковых машин на солярке - это на 3% меньше, чем годом ранее. В результате их рыночная доля сократилась до 8%, гласят данные агентства "Автостат".

"Падение спроса на автомобили с дизельными двигателями, на мой взгляд, связано с тем, что в массовом сегменте авторынка преобладают бензиновые варианты. Дизелей и завозят меньше, и стоят они дороже. А люди у нас сейчас стараются экономить и не переплачивать", - комментирует директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко.

Для тяжелых внедорожников - тяжелое топливо

Действительно, покупка дизельного автомобиля в России кажется сплошной переплатой. Мало того, что дизельные модификации, как правило, стоят дороже бензиновых, так еще и цены на дизтопливо стали выше, чем на бензин. Стоит ли говорить, что из-за более короткого межсервисного интервала, а также более дорогостоящего ремонта дизельных двигателей содержание таких машин обходится в копеечку. Таким образом, экономия от более скромного расхода топлива едва ли способна компенсировать остальные затраты, и преимущества машин на тяжелом топливе для большинства российских водителей не очевидны.

По мнению генерального директора CarPrice Дениса Долматова, перспектив у дизельных малолитражек в России не будет до тех пор, пока стоимость солярки превышает стоимость 92-го бензина. А вот для машин с большими объемами двигателей разница в расходе топлива и размерах транспортного налога может быть существенной. Кроме того, для множества тяжелых внедорожников именно дизельный двигатель всегда был приоритетным, поскольку он обеспечивает максимальную тягу на низких оборотах, что особенно ценно для буксировки прицепов или при движении по бездорожью.

Показательно, что порядка 80% в продажах дизельных автомобилей в России составляют модели SUV. Самой популярной из них является Mitsubishi Pajero Sport, дизельная версия которого за первые три месяца 2019-го разошлась тиражом в 2273 экземпляра, согласно данным "Автостата". На втором месте в данном рейтинге - Toyota Land Cruiser Prado (1727 шт.), а "бронза" досталась Renault Duster (1430 шт.). В пятерке лидеров оказались также корейские Hyundai Santa Fe и Kia Sorento Prime (1312 и 1273 шт. соответственно). Далее следуют сразу два кроссовера BMW - Х5 (1234 шт.) и Х3 (1065 шт.). Кроме них, в Топ-10 самых продаваемых дизельных SUV вошли Toyota Land Cruiser (1026 шт.), Mercedes-Benz GLS (985 шт.) и Volkswagen Touareg (914 шт.).

"Почти все эти модели не маленького размера, и их владельцам не хочется платить за повышенный расход, поэтому они активно покупаются с дизелем. Он хорошо "тащит" такие крупногабаритные машины, не теряя в динамике и не нарушая комфорт своей работой. К тому же большеобъемные дизели нынче "доналоговые”, и можно не платить повышенный сбор", - отмечает Денис Еременко.

Почему так дорого?

Между тем, большинство самых доступных дизельных кроссоверов в России в рейтинг бестселлеров не попали: это Nissan Qashqai и X-Trail, Hyundai Tucson, Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Kia Sorento, Toyota RAV4 и др. Все эти модели с дизельным двигателем продаются хуже, чем более дорогие внедорожники на солярке, хотя в целом являются более популярными на рынке. Исключением стал лишь Renault Duster, который, кстати, является самым доступным дизельным кроссовером в нашей стране.

Как отмечает консультант Frost & Sullivan Иван Кондратенко, у Renault Duster дизельный вариант хоть и является более дорогим по сравнению с бензиновой версией, но эта разница в цене не так существенна, как, например, у Nissan X-Trail или Volkswagen Tiguan.

"У Nissan X-Trail цена дизельного двигателя объемом 1,6 литров всего лишь на 50 тысяч ниже, чем топовая версия с 2,5 литровым бензином. У Volkswagen Tiguan 150-сильная дизельная версия почти на 250 тыс. рублей дороже, чем бензин такой же мощности и комплектации. В ценовом сегменте 1-2 млн рублей такие различия являются более ощутимыми, чем в сегменте более дорогих внедорожников. Поэтому покупатели не хотят переплачивать", - констатирует эксперт.

В свою очередь, автопроизводители объясняют высокие ценники разницей в таможенных пошлинах на бензиновые и дизельные двигатели, что делает крайне проблемным адекватное позиционирование дизельных модификаций в массовых сегментах по сравнению с бензиновыми. Решением данной проблемы могло бы стать снижение таможенных пошлин. Однако, как показывает мировой опыт, чтобы автомобили на солярке по-настоящему пошли в массы, требуется введение налоговых льгот для их владельцев, а в России еще необходим контроль за качеством дизтоплива со стороны государства.

По мнению Дениса Долматова, власти в нашей стране, как и во всем мире, в большей степени заинтересованы в стимулировании спроса на электротранспорт. Скорее всего, туда и будут направлены основные усилия автопроизводителей и регулятора. А дизель так и останется небольшой, но стабильно-востребованной нишей у автовладельцев.

"Не думаю, что у дизельных автомобилей есть существенные перспективы в России. Их доля будет стабильно невысокой, с отрицательной динамикой развития. Все будет зависеть от количества дизельных моделей на рынке, которое, скорее всего, будет сокращаться, так как мировые производители все активнее отказываются от дизелей. Думаю, что общемировой тренд гибридизации и электромобильности в перспективе доберется и до России, но это весьма отдаленная перспектива", - резюмирует Иван Кондратенко.