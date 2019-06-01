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01.06.2019 17:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Игорь Олейников представил две новые книги со своими иллюстрациями

Текст: Арина Аникина
На фестивале "Красная площадь" в шатре детской и учебной литературы прошла встреча с художником Игорем Олейниковым, лауреатом премии имени Ханса Кристиана Андерсона 2018 года.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Художник представил две новые проиллюстрированные им книжки нидерландского писателя Тоона Теллегена: "Не все умеют падать" и "Неужели никто не рассердится".

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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В сборниках главные герои - звери. И за каждым зверенышем скрываются типы разных людей, с которыми каждый из нас сталкивался хотя бы раз. Вот, например, Скат. Он пришел на день рождения, съел весь торт и не сказал "спасибо". Знакомо? 

В книгах, с одной стороны, рассказаны обычные детские истории про зверушек. Но с другой - все маленькие истории повествуют о людях и о жизни. 

В сопровождении рисунков Игоря Олейникова истории Тоона Теллегена зазвучали по-новому. По словам художника, все его иллюстрации очень легкие, не перегруженные, как и сами тексты. 

Также для маленьких участников встречи прочитали одну сказку из сборника "Неужели никто не рассердится" о том, как приобрести побольше "сердитости". 

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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На встрече с читателями Игорь Олейников сказал, что, возможно, когда-нибудь оформит и свою любимую книжку - "Волшебник изумрудного города". Но по словам художника, это будет "уже совсем не детская история". 

2 июня в 17:00 гостям книжного фестиваля покажут спектакль по одной из книжек Тоона Теллегена. Узнать подробнее о программе фестиваля можно на сайте мероприятия.

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