Игорь Олейников представил две новые книги со своими иллюстрациями

Художник представил две новые проиллюстрированные им книжки нидерландского писателя Тоона Теллегена: "Не все умеют падать" и "Неужели никто не рассердится".

В сборниках главные герои - звери. И за каждым зверенышем скрываются типы разных людей, с которыми каждый из нас сталкивался хотя бы раз. Вот, например, Скат. Он пришел на день рождения, съел весь торт и не сказал "спасибо". Знакомо?

В книгах, с одной стороны, рассказаны обычные детские истории про зверушек. Но с другой - все маленькие истории повествуют о людях и о жизни.

В сопровождении рисунков Игоря Олейникова истории Тоона Теллегена зазвучали по-новому. По словам художника, все его иллюстрации очень легкие, не перегруженные, как и сами тексты.

Также для маленьких участников встречи прочитали одну сказку из сборника "Неужели никто не рассердится" о том, как приобрести побольше "сердитости".

На встрече с читателями Игорь Олейников сказал, что, возможно, когда-нибудь оформит и свою любимую книжку - "Волшебник изумрудного города". Но по словам художника, это будет "уже совсем не детская история".

2 июня в 17:00 гостям книжного фестиваля покажут спектакль по одной из книжек Тоона Теллегена. Узнать подробнее о программе фестиваля можно на сайте мероприятия.