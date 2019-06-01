За междугородные звонки с таксофонов больше не надо платить

С 1 июня междугородные звонки с таксофонов стали бесплатными по всей территории России. Об этом на расширенном совещании Федерального агентства связи (Россвязь) сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Звонки с универсальных красных таксофонов с логотипом Россвязи будут бесплатными на любые фиксированные номера. Звонки на мобильные нововведение не затронет.

По данным Федерального агентства связи, в России сейчас работают около 148 тысяч телефонов коллективного пользования. Общий объем трафика в 2018 году составил 14,8 миллиона минут, 22 процента таксофонного трафика приходится на звонки на номера экстренных служб.

Минкомсвязь в рамках проекта по сохранению и переоборудованию телефонов коллективного доступа предлагают расширить их функции, задействовав для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. В Федеральном агентстве связи считают, что технические решения для этого существуют. Пилотные испытания оборудования уже проведены в Твери и в Якутии.

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