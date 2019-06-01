Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось

По данным на 18.00 количество пострадавших от взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске выросло до 79 человек, тогда как около 15.00 сообщалось, что всего их 38. Соответствующие данные распространила пресс-служба минздрава РФ.

"На стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Из общего числа пострадавших примерно половина - это работники предприятия, остальные люди - жители города, которых поранило в результате того, что во многих зданиях взрывная волна разбила стекла. Детей среди обратившихся за помощью нет.

Многие жители Дзержинска в беседе с корреспондентом "РГ" отмечали, что хотя ЧП подобного рода в городе не редкость (вокруг много заводов, работающих со взрывчатыми веществами), взрыва такой силы они не помнят.

- Трясло реально сильно, всякая мелочевка с полок попадала, у нас стекла к счастью не разбило. Но было действительно страшно, - заявил Михаил Краснов.

Напомним, взрывы на заводе "Кристалл" произошли сегодня около 11.50. В результате один из цехов оказался полностью разрушен. В момент возникновения возгорания там работали пять человек, они успели вовремя эвакуироваться. По последним данным погибших в результате ЧП нет.