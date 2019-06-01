Число пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 38

Число пострадавших от взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске выросло до 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения в основном с колото-резаными ранениями.

- Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, - цитирует ТАСС представителя МЧС. Состояние 25 обратившихся оценивается как средней степени тяжести, остальные - с легкими ранениями.

Напомним, взрывы на заводе "Кристалл" произошли сегодня около 11.50. Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, в результате произошло обрушение одного из цехов, возник пожар.

- Управление пожарной охраны завода сработало оперативно, вскоре на место прибыли сотрудники МЧС и других экстренных служб. В общей сложности задействовано более 300 человек, открытого горения уже нет, только тление, - рассказал Валерий Синьков.

По его словам, причин для эвакуации населения нет, спасатели ведут наблюдение за территорией, в том числе с беспилотников. По данным руководства завода, пропавших без вести сотрудников предприятия нет, поэтому под завалами, скорее всего, погибших тоже не обнаружат.

Как уже сообщала "РГ", после взрыва в Дзержинске и соседних поселках ввели режим ЧС. Сейчас власти оценивают масштабы разрушений в городе, привлекаются бригады стекольщиков для восстановления поврежденных окон.