В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС

Из-за взрывов, которые произошли сегодня на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, в городе объявлен режим ЧС. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Кроме Дзержинска особый режим введен в поселках Пыра, Желнино и Кордон Лесной.

- Необходимости эвакуации жителей Дзержинска нет, - сказал глава Дзержинска Иван Носков. - Угрозы населению нет. Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб. Пока мы видим только выбитые окна. Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы.

По словам Носкова, из Нижнего Новгорода уже направляется ремонтная бригада, которая оперативно восстановит все разрушения.

Напомним, сегодня произошли три взрыва в цехе по производству тротила на дзержинском предприятии "Кристалл". В результате осколочные ранения получили 27 человек.