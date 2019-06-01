Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона. У пострадавших осколочные ранения легкой и средней степени тяжести.

Между тем на самом предприятии жертв удалось избежать прежде всего благодаря оперативной работе заводских служб.

Напомним, сегодня взрывы прогремели в цехе по производству тротила дзержинского завода "Кристалл". В результате мощных взрывов произошел пожар, площадь которого составляет 100 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности.

По словам дзержинцев, в домах в радиусе пяти километров из-за ударной волны выбиты некоторые оконные стекла, есть разрушения балконных конструкций. Жители обеспокоены ситуацией и опасаются продолжения взрывов.