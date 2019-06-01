Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 27

Количество обратившихся за медицинской помощью после взрывов в нижегородском Дзержинске увеличилось с 19 до 27 человек, уточняет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

После обращения за медпомощью 11 человек были отпущены. Остальные находятся под наблюдением медиков.

Напомним, пострадавшие получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести в результате взрывов, произошедших сегодня на дзержинском предприятии "Кристалл".

Там случились три взрыва в цехе по производству тротила.