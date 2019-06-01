Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

Фото: Марина Ипатова
Причиной мощных взрывов на дзержинском предприятии "Кристалл", по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса производственных работ. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
Напомним, ранее прогремели два взрыва в цехе по производству тротила.
Местные жители напуганы, в окнах некоторых квартир выбиты стекла, обвалились балконы. Вероятность очередных взрывов сохраняется.
Как сообщила "РГ" жительница Дзержинска Марина Ипатова, сработала система оповещения, сообщившая, что угрозы горожанам из-за взрывов на "Кристалле" нет.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) June 1, 2019