Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

Причиной мощных взрывов на дзержинском предприятии "Кристалл", по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса производственных работ. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Напомним, ранее прогремели два взрыва в цехе по производству тротила.

Местные жители напуганы, в окнах некоторых квартир выбиты стекла, обвалились балконы. Вероятность очередных взрывов сохраняется.

Как сообщила "РГ" жительница Дзержинска Марина Ипатова, сработала система оповещения, сообщившая, что угрозы горожанам из-за взрывов на "Кристалле" нет.