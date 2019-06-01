СК возбудил дело о взрывах в Дзержинске

Нижегородский СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после взрывов на заводе в Дзержинске в результате которых, по последним данным, пострадали 27 человек.

В город выехали следователи и следователи-криминалисты СУ СК по Нижегородской области.

На месте происшествия работают спасатели. После их работы следователи приступят к осмотру.

Напомним, сегодня произошли три взрыва на дзержинском предприятии "Кристалл", начался пожар. 27 человек получили осколочные ранения в результате ЧП.