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01.06.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело о взрывах в Дзержинске

Текст: Ирина Белова

Нижегородский СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после взрывов на заводе в Дзержинске в результате которых, по последним данным, пострадали 27 человек.

Фото: Елена Сорокина/ТАСС
В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС

В город выехали следователи и следователи-криминалисты СУ СК по Нижегородской области.

На месте происшествия работают спасатели. После их работы следователи приступят к осмотру.

Напомним, сегодня произошли три взрыва на дзержинском предприятии "Кристалл", начался пожар. 27 человек получили осколочные ранения в результате ЧП.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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