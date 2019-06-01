В Дзержинске ликвидирован пожар после взрывов на заводе

Пожар на заводе "Кристалл" в Дзержинске, возникший после взрывов, удалось ликвидировать.

Об этом рассказали ТАСС в оперативном штабе, организованном на месте ЧП.

Напомним, взрывы в цехе по производству тротила произошли, по предварительным данным, из-за нарушения технологического процесса. В результате пожар вспыхнул на площади 100 квадратных метров, затем пламя начало распространяться и перекинулось на соседние помещения.

В результате ЧП пострадали 42 человека, они получили осколочные ранения и ожоги.