В Дзержинске после взрывов на заводе открыли "горячую линию"

В Дзержинске открыли "горячую линию" после взрывов и пожара на заводе "Кристалл", в результате которых, по последним данным, пострадали 79 человек.

Как сообщает городская администрация, все необходимые сведения можно получить по круглосуточному телефону единой дежурно-диспетчерской службы - 39-09-00.

Кроме того, из-за ЧП выбило стекла в домах по соседству - предварительно, пострадали около 180 зданий. По вопросам, касающимся таких повреждений, жителям предлагается обращаться в управляющие компании.