В Дзержинске стабилизировали ситуацию после взрывов

На месте ЧП на заводе в Дзержинске Нижегородской области ситуация стабилизировалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, сегодня произошли взрывы на дзержинском заводе "Кристалл". Пожар вспыхнул на площади 100 квадратных метров в цехе по производству тротила.

Здание пострадало, огнем были охвачены соседние помещения. Сейчас распространение пожара удалось остановить, ведется проливка обрушившихся конструкций.

По уточненной информации, 42 человека получили ранения осколками от выбитых окон, 14 из них госпитализированы. По последним данным, пострадали около 180 соседних домов, несколько десятков учреждений соцсферы.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 217 (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). В Дзержинске и соседних поселках введен режим ЧС.