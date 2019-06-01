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01.06.2019 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дзержинске стабилизировали ситуацию после взрывов

Текст: Ирина Белова

На месте ЧП на заводе в Дзержинске Нижегородской области ситуация стабилизировалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Фото: Елена Сорокина/ТАСС
В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС

Напомним, сегодня произошли взрывы на дзержинском заводе "Кристалл". Пожар вспыхнул на площади 100 квадратных метров в цехе по производству тротила.

Здание пострадало, огнем были охвачены соседние помещения. Сейчас распространение пожара удалось остановить, ведется проливка обрушившихся конструкций.

По уточненной информации, 42 человека получили ранения осколками от выбитых окон, 14 из них госпитализированы. По последним данным, пострадали около 180 соседних домов, несколько десятков учреждений соцсферы.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 217 (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). В Дзержинске и соседних поселках введен режим ЧС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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